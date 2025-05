Neuer Song von TALES OF MIKE

Nach der tollen Debüt-EP "Landscape Of Sorrow" im letzten Jahr veröffentlicht Mastermind Mike Heß mit seinem Epic Heavy Metal-Projekt TALES OF MIKE 2025 das erste abendfüllende Album mit dem Titel "Human". Ein weiterer und zweiter musikalischer Vorgeschmack ist heute abend um 18 Uhr in Form der Single 'Abandoned' auf Youtube verfügbar.

Abandoned

https://www.youtube.com/watch?v=EGs2LqnwprA