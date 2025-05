In diesem Sommer geht KATAKLYSM auf große Tour. Die Daten für die "Goliath II"-Tour 2025 haben wir hier für euch:



25.07.25 (SI) Tolmin @Tolminator Festival

26.07.25 (AT) Wien @ Metal Fields

29.07.25 (DE) Nürnberg @ Hirsch

30.07.25 (DE) Stuttgart @ Wizemann

31.07.25 (DE) Dortmund @ Dortmund Deathfest *warm up

01.08.25 (DE) Roitzschjora @ Full Rewind Festival

02.08.25 (RO) Rasnov @ Rockstad Extremefest

07.08.25 (DE) Aschaffenburg @ Colos-Saal

08.08.25 (UK) Derbyshire @ Bloodstock Festival

09.08.25 (CZ) Jaromer @ Brutal Assault Festival

10.08.25 (DE) München @ Backstage

12.08.25 (DE) Karlsruhe @ Substage

14.08.25 (FR) Carhaix @ Motocultor Festival

15.08.25 (CH) Cudrefin @ Rock the Lakes Festival

16.08.25 (DE) Sulingen @ Reload Festival

17.08.25 (NL) Eindhoven @ Dynamo open air



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kataklysm goliath ii tour 2025