KATAKLYSM im Kaninchenbau

Mit 'The Rabbit Hole' gibt es eine neue Single von KATAKLYSM.



Maurizio Iacono von KATAKLYSM erklärt:

" 'The Rabbit hole' ist die erste eigenständige Single der Band seit dem Bandklassiker 'Iron will'. Während die Welt außer Kontrolle gerät und die Menschen nach Sinn und Wahrheit suchen, haben wir das Gefühl, dass es wichtig ist, diese Dinge zu hinterfragen. Es gibt eine Menge Lärm und viel Verzerrung in diesen Tagen, aber vertraue immer deinem Bauchgefühl und dem, was richtig ist, im Gegensatz zu dem, was dir aufgezwungen wird, warum also nicht diese Gedanken in Musik umsetzen? Während wir auf die nächste Platte warten, haben wir beschlossen, diesen Knaller zu veröffentlichen."



The Rabbit Hole







https://www.youtube.com/watch?v=EwQdbuOU4II

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kataklysm the rabbit hole