METALFEST PILSEN 2024: Das Lineup wächst weiter

Langsam aber sicher nimmt das Metalfest Pilsen Formen an. Mittlerweile sind folgende Bands bestätigt:

FIVE FINGER DEATH PUNCH, DIMMU BORGIR, ELUVEITIE, SONATA ARCTICA, FEUERSCHWANZ, ICE NINE KILLS, ORDEN OGAN, SEPTICFLESH, AVATARIUM, ANGUS McSIX, VISIONS OF ATLANTIS, BROTHERS OF METAL, APRIL ART, TROLLFEST, ILLUMISHADE, IRON ALLIES, BLOODRED HOURGLASS.

Wir sind gespannt, welche zehn weiteren Bands noch bekanntgegeben werden.

Das Metalfest Pilsen findet vom 31.5. - 2.6.2024 statt. Details findet Ihr auf der Metalfest-Homepage. Die 3-Tages-Tickets kosten derzeit umgerechnet 105,33 €. Diese könnt Ihr beim Veranstalter erwerben.