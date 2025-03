MESSA stellt zweiten Song vor

Die italienischen Düsterrocker MESSA servieren uns am 11. April via Metal Blade ihr neues Album "The Spin", dem hoffentlich nicht nur ich mit großer Vorfreude entgegenfiebere. Die Band stellt heute einen weiteren Song, namentlich 'The Dress', aus dem Werk vor. Damit die Bilder sich unten auch bewegen, müsst ihr euch aber leider noch bis 18 Uhr gedulden, dann erst geht das Video "scharf".

The Dress

https://www.youtube.com/watch?v=UHRYkQLjKJU