Die australischen Hard Rocker FLY! beglücken uns am 23. Mai 2025 mit ihrem Debütalbum "...Or Die!", welches sie via Dying Victims Productions veröffentlichen. Hier könnt ihr schon mal in den Vorab-Song 'The Sinner' reinlauschen.

The Sinner

https://www.youtube.com/watch?v=Hjw_Ps4dgQ8

