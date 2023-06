MEGAHERZ: Neues Album

Am 11. August steht mit "In Teufels Namen" das neue MEGAHERZ-Album in den Läden.

Und bevor die Platte via Napalm Records das teuflische Licht der Welt erblickt, servieren uns die MEGAHERZ-Jungs mit 'Alles Arschlöcher' auch gleich einen ersten Appetizer.

Anbei die Trackliste:

01. In Teufels Namen

02. Rabenherz

03. Engelsgesicht

04. Freigeist

05. Kannst du den Himmel sehn?

06. Der König Der Dummen

07. Amnesie

08. Alles Arschlöcher

09. Menschenhasser

10. Ich Hasse (Epilog)

11. Auf dem Weg zur Sonne