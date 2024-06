Okay, das hat lange gedauert. Nach 53 Jahren (!) erscheint mit "Heavy Lifting" das erste, neue Album der Punk-Rock-Pioniere von MC5 aus Detroit.

Am 18. Oktober ist es über earMUSIC soweit und erscheint im Vorfeld ihrer Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame.

Vorab gibt es "Boys Who Play With Matches" zu hören.