MARBLE GHOSTS: Neue EP im April

Für den 5. April kündigt die kanadische Gruppe MARBLE GHOSTS ihre nächste EP "The Greatest Divide" an. Die erste, digitale Singleauskopplung ist 'Distance Between'.







https://www.youtube.com/watch?v=tE-M5vDS_uk

