MAN WITH A MISSION tourt

"Howling Across The World" heißt die kommende MAN WITH A MISSION-Tour, die die Band im Oktober dieses Jahres auch nach Deutschland bringt.

Anbei die Dates:

02.10.25 UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

03.10.25 UK Manchester @ O2 Ritz

05.10.25 UK Birmingham @ XOYO

08.10.25 Germany Berlin @ Metropol

10.10.25 The Netherlands Eindhoven @ Effenaar

11.10.25 France Paris @ Salle Pleyel

14.10.25 Germany Frankfurt @ Batschkapp

15.10.25 France Lyon @ Le Transbordeur

17.10.25 Germany Cologne @ E-Werk

18.10.25 Germany Hamburg @ Markthalle

21.10.25 Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar

23.10.25 Germany Munich @ Backstage Werk

24.10.25 Austria Vienna @ Simm City