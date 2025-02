MAN WITH A MISSION mit Platten-Details

Bevor am 12. März mit "XV e.p." neue Musik von MAN WITH A MISSION über Sony Music erscheint, haben wir Artwork und Trackliste für euch:

01. Vertigo

02. Circles

03. REACHING FOR THE SKY

04. whispers of the fake

05. INTO THE DEEP

06. Merry-Go-Round

07. Seven Deadly Sins

08. blaze -Acoustic Ver.-

09. Dark Crow

10. Dead End in Tokyo

11. My Hero

12. Kizuna no Kiseki

