GHOST BATH mag es dornig

Am 09. Mai erscheint über Nuclear Blast das neue GHOST BATH-Album "Rose Thorn Necklace".

Vorab gibt es den Titeltrack samt Video zu sehen/hören.

Anbei die Trackliste:

01. Grotesque Display

02. Rose Thorn Necklace

03. Well, I Tried Drowning

04. Thinly Sliced Heart Muscle

05. Dandelion Tea

06. Vodka Butterfly

07. Stamen And Pistil

08. Needles

09. Throat Cancer