MAN WITH A MISSION mit Lyric-Video

Mit 'Whispers Of The Fake' haben die Musiker von MAN WITH A MISSION einen neuen Song ihrer EP "XV E.P." veröffentlicht, die wiederum am 12. März über Sony Music erschien und den 15. Bandgeburtstag markierte.

Zudem sind die Jungs wie folgt im Oktober live zu sehen:

02.10.25 UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

03.10.25 UK Manchester @ O2 Ritz

05.10.25 UK Birmingham @ XOYO

08.10.25 Germany Berlin @ Metropol

10.10.25 The Netherlands Eindhoven @ Effenaar

11.10.25 France Paris @ Salle Pleyel

14.10.25 Germany Frankfurt @ Batschkapp

15.10.25 France Lyon @ Le Transbordeur

17.10.25 Germany Cologne @ E-Werk

18.10.25 Germany Hamburg @ Markthalle

21.10.25 Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar

23.10.25 Germany Munich @ Backstage Werk

24.10.25 Austria Vienna @ Simm City

https://www.youtube.com/watch?v=oKLAVS0zfZw

