FERNANDO´S EYES: Neue Single 'Center Of Your World' veröffentlicht

Fernando Honorato, der Sänger und Songschreiber der schedischen Post-Punk-Band PRINCIPE VALIENTE, hat mit FERNANDO´S EYES ein Soloprojekt am Start.

In den letzten Tagen hat er den Song 'Center Of Your World' veröffentlicht. Die Single ist die zweite Veröffentlichung und ist etwas ruhiger und emotionaler als die Debütsingle 'A Million Times'. Diese ist Ende März erschienen.



Bei der neuen Single ist am Schlagzeug Johan Efraimsson zu Gange. Er ist Schlagzeuger der schwedischen Popband PARIS erster Schlagzeuger von PRINCIPE VALIENTE. Die digitale Single beinhaltet zudem einen Remix des Debütsongs. Sie ist unter anderen über das Label Aenaos Records verfügbar.



Nähere Infos zum geplanten Album sollen demnächst folgen.