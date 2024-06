Line-Up und Zeitplan von Ancient Echoes II

Das Line-Up für das diesjährige Ancient Echoes, das in einer Woche am Samstag in der ambienten Kirchenruine Wachau in Leipzig stattfindet, wurde aufgestockt. Mit MAUD THE MOTH wurde es mittlerweile komplettiert. Zudem wird das Solokonzert von Headliner SYLVAINE komplett unverstärkt dargeboten. Das Konzert von FORNDOM wird das Einzige in 2024 sein, bei dem auch einige Songs vom neuen Album gespielt werden. Für MANSUR ist es der allererste Liveauftritt und für MAXIME MOUQUET die erste Show außerhalb Frankreichs.

Die Early Bird Tickets sind mittlerweile natürlich nicht mehr verfügbar, jedoch gibt es noch reguläre Tickets für 49,50 Euro inklusive Gebühren. Für sieben Acts ein überaus fairer Preis heutzutage. Gestern wurde ferner bekannt, dass für die Konzertbesucher nachts zusätzliche Fahrten der Buslinie 106 angeboten werden, wodurch man im Weiteren mit den Straßenbahnlinien 11 oder 15 in die Leipziger Innenstadt gelangen kann. Lasst euch dieses spezielle Ereignis nicht entgehen!