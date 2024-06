Ein besonderer Abend mit ANNE CLARK

Die britische Ikone in der Vereinigung von Poesie mit elektronischen Klängen, die sich mit Songs wie 'Our Darkness' und 'Sleeper in Metropolis' in viele Gehirne gebrannt hat, wird am 19.07.2024 in der schönen Kulisse des Wasserschlosses Klaffenbach in Chemnitz ein besonderes Konzert unter dem Titel "A Summer´s Night Together – Best Of” geben. Präsentiert werden dabei sowohl einige ihrer bekanntesten, aber auch andere Stücke. Hierfür kann man entweder reguläre Konzerttickets oder aber über die Webseite des Wasserschlosses Kombitickets für Konzert und vorheriges Drei-Gänge-Menü sowie für Konzert, Menü und Übernachtung erwerben.

Quelle: Facebook / Anne Clark / Wasserschloss Klaffenbach Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: anne clark wasserschloss klaffenbach live konzert ticket kombiticket a summers night together best of menü Übernachtung