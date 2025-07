LORNA SHORE kommt 2026 auf Headliner-Tour

LORNA SHORE kündigt Europa & UK Headliner Tour für Anfang 2026 an! Support: WHITECHAPEL, SHADOW OF INTENT und HUMANITY'S LAST BREATH. Anlass der Tour ist das neue Studioalbum "I Feel The Everblack Festering Within Me", das am 12. September 2025 bei Century Media Records erscheint.



Der Ticketvorverkauf startet am Freitag, 18. Juli um 11.00 Uhr. Tickets sind hier erhältlich.



LORNA SHORE Headliner-Tour 2026

Support: WHITECHAPEL, SHADOW OF INTENT, HUMANITY'S LAST BREATH



23.01.26 (DE) Frankfurt, Jahrhunderthalle

24.01.26 (DE) Leipzig,Haus Auensee

25.01.26 (CZ) Prag,O2 Universum

27.01.26 (PL) Warschau,COS Torwar

29.01.26 (HU) Budapest,Arena

30.01.26 (AT) Wiener Neustadt, Arena Nova

31.01.26 (DE) München, Zenith

01.02.26 (IT) Padua, Kioene Arena

03.02.26 (CH) Zürich, Samsung Hall

04.02.26 (FR) Lyon, Halle Tony Garnier

05.02.26 (FR) Paris, Zenith

06.02.26 (BE) Brüssel, Forest National

08.02.26 (UK) London, Alexandra Palace

09.02.26 (UK) Birmingham, O2 Academy 1

10.02.26 (UK) Manchester, O2 Victoria Warehouse

12.02.26 (NL) Amsterdam, AFAS Live

13.02.26 (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

14.02.26 (DE) Hamburg, Inselpark Arena

15.02.26 (DK) Kopenhagen, K.B. Hallen

17.02.26 (SE) Gothenburg, Partille Arena

18.02.26 (NO) Oslo, Sentrum Scene

19.02.26 (SE) Stockholm, Hovet Ice Hall

21.02.26 (FI) Helsinki, Ice Hall

22.02.26 (FI) Turku, Logomo

