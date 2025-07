FILTH gibt Debüt

Dass die Ära des Death Metal längst nicht vorbei ist, zeigt, dass es neue Bands und entsprechende Releases in dem Genre gibt. Aus Schweden kommt hierzu das Debütalbum "Time to Rot" von FILTH. Das Trio aus Göteborg hat sich 2022 gegründet und 2024 das erste musikalische Lebenszeichen in Form einer Promo ('Odious Obsession' und 'Emaciated') von sich gegeben. Jetzt, nur ein Jahr später kommt das erste Album, welches via Me Saco Un Ojo Records am 18.07.2025 veröffentlicht wird.







"Time To Rot" Trackliste:





01-Odious Obsession

02-Time To Rot

03-Flesh Dress

04-Live In Agony Die In Pain

05-Decrepit Womb

06-Emaciated

Quelle: Rotted Life Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: filth time to rot