LORD OF THE LOST und die Geister

Am 8. August 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "OPVS NOIR Vol. 1". Mir 'Ghosts' gibt es eine weiter Single aus dem kommenden Album. Für diesen Track hat sich die Band mit der international gefeierten Cellistin Tina Guo (bekannt für ihre Performances mit HANS ZIMMER, sowie Bands wie SABATON, KAMELOT oder auch BEYOND THE BLACK) zusammengetan.



Tina Guo über die Zusammenarbeit:

"Die Arbeit mit LORD OF THE LOST an 'Ghosts' war unglaublich inspirierend und hat großen Spaß gemacht. Der gesamte kreative Prozess verlief fließend, und es war eine wahre Freude, mit so talentierten und wunderbaren Menschen Kunst zu erschaffen. Besonders gefallen hat mir das musikalische "Battle" mit Chris am Cello! Ihre Leidenschaft und Vision machten jeden Moment unvergesslich, und die gemeinsamen Dreharbeiten zum Musikvideo schufen eine unvergessliche Energie und Synergie!"



Chris Harms ergänzt:

"Tina Guo ist nicht nur phänomenal am Cello, sondern auch eine der wundervollsten und inspirierendsten Personen im Music Business, die ich je kennenlernen durfte. Gemeinsam mit Ihr diesen Song zu performen, und dann auch noch zu zweit am Cello, war großartig im Studio und auch beim Videodreh, aber ich kann es nicht erwarten, sie auch irgendwann live bei uns auf der Bühne zu haben!"



Ghosts, feat. Tina Guo







https://www.youtube.com/watch?v=DdyW8tF7PBE

