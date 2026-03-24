LEATHERWITCH in der Drachenfamilie

Nachdem Sängerin Marta Gabriel das neue Projekt LEATHERWITCH begann und mit 'Beast Inside' einen ersten Vorgeschmack auf die musikalische Ausrichtung gab, ist nun die Band bei Dragon Productions gelistet. Wie die Booking Agentur berichtet, ist LEATHERWITCH jetzt Teil des Rosters. Ein erstes Album "First Spell" wird im Frühjahr, via Listenable Records, veröffentlicht werden.

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: leatherwitch first spell