ARMORED SAINT kündigt neues Album "Emotion Factory Reset" an
Kommentieren
Die Heavy-Metal-Urgesteine ARMORED SAINT melden sich mit einem neuen Album zurück. Nach dem letzten Langspieler "Punching the Sky" (2020) kommt nun am 22.05.2026 mit "Emotion Factory Reset" das nächste Studioalbum in die Plattenläden. Mit Metal Blade Records, an ihrer Seite, präsentieren die US-Amerikaner bereits vorab den Opener 'Close To The Bone' auf YouTube.
"Emotion Factory Reset" Trackliste:
01. Close To The Bone
02. Every Man-Any Man
03. Not On Your Life
04. Hit A Moonshoot
05. Buckeye
06. Compromise
07. It's A Buzzkill
08. Throwing Caution To The Wind
09. Ladders and Slides
10. Bottom Feeder
11. Epilogue
Armored Saint - Close to the Bone (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=QUyUzxd4Wuc
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- armored saint emotion factory reset close to the bone
0 Kommentare