ARMORED SAINT kündigt neues Album

Die Heavy-Metal-Urgesteine ARMORED SAINT melden sich mit einem neuen Album zurück. Nach dem letzten Langspieler "Punching the Sky" (2020) kommt nun am 22.05.2026 mit "Emotion Factory Reset" das nächste Studioalbum in die Plattenläden. Mit Metal Blade Records, an ihrer Seite, präsentieren die US-Amerikaner bereits vorab den Opener 'Close To The Bone' auf YouTube.







"Emotion Factory Reset" Trackliste:





01. Close To The Bone

02. Every Man-Any Man

03. Not On Your Life

04. Hit A Moonshoot

05. Buckeye

06. Compromise

07. It's A Buzzkill

08. Throwing Caution To The Wind

09. Ladders and Slides

10. Bottom Feeder

11. Epilogue



