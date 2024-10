LARKIN POE: Neue Single 'Mockingbird' veröffentlicht

Das amerikanische Schwestern-Duo LARKIN POE hat eine neue Single mit dem Namen 'Mockingbird' veröffentlicht. Der Song ist über das eigene Label Tricki-Woo Records erhältlich.

Gleichzeitig ist er auch ein weiterer Vorgeschmack auf das neue Album "Bloom", welches am 24.01.2025 erscheinen soll und ab heute vorbestellbar ist.

Bereits im ab Sommer sind 'Bluephoria' und 'If God Is A Woman' erschienen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Mockingbird

2. Easy Love Part 1

3. Little Bit

4. Bluephoria

5. Easy Love Part 2

6. Nowhere Fast

7. If God Is A Woman

8. Pearls

9. Fool Outta Me

10. You Are The River

11. Bloom Again



Im nächsten Jahr wird das Duo auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour sein. Der Vorverkauf für die Tickets hat heute begonnen.



Das sind die Termine:

26.10.25 - Köln - E-Werk

01.11.25 - Berlin - Tempodrom

04.11.25 - A- Wien - Gasometer

05.11.25 - München - Tonhalle

08.11.25 - CH- Genf – Alhambra