LAMENTARI mit neuem Video

Es ist knapp zwei Jahre her, dass die in Kopenhagen ansässige Symphonic-Blackened-Death-Metal-Band LAMENTARI mit ihrem Debütalbum "Ex Umbra In Lucem" haarscharf an der Bestnote vorbeigeschrammt ist. Nun gibt es mit dem Video zu 'Venia' neues Futter für die Fans der dänischen Band.

Das Video erreicht neue visuelle und erzählerische Tiefen und folgt einem Novizen, der sich aus Buße in die Dunkelheit zurückzieht und dort einem Geist begegnet, der an denselben verhängnisvollen Pfad gebunden ist, den er einst beschritten hat. Angesichts der Möglichkeit einzugreifen, wählt er das Gericht statt der Gnade und verdammt so eine weitere Seele dazu, ihren eigenen Abstieg zu wiederholen. 'Venia' wurde in Kopenhagens Elijah's Church sowie den umliegenden Burgruinen gedreht.

Photo Credit: Jeremy Saffer