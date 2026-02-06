EPIGRAM gibt sein Melo-Death-Debüt
Die US-Amerikanische Band EPIGRAM wird am 06.03.2026 sein Debütalbum "Obsolescent" veröffentlichen. Als Vorgeschmack, auf die neue Platte, gibt es bereits den Track 'Wrath of Betrayed' auf YouTube.
"Obsolescent" Trackliste:
01. Myrmidon
02. Wrath of Betrayed
03. Hour of Gods
04. No Sin
05. Empires
06. The Usurper's Throne
07. Necro Sun
08. Maelstrom
EPIGRAM - Wrath of Betrayed
https://www.youtube.com/watch?v=5UJn-ZXj6eU
- Quelle:
- EPIGRAM YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- epigram obsolescent wrath of betrayed
