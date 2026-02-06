DVNE präsentiert komplette Live-Show
Die Metal-Blade-Records-Schützlinge DVNE präsentieren, via dem Label, ihre vollständige Show des Hellfest 2023. Zu finden ist der Clip auf den Kanälen von Metal Blade, sowie DVNE.
Das Album "Live at Hellfest" ist seit dem 04.02.2025 in den Plattenläden.
"Live at Hellfest" Trackliste:
01. Intro
02. Towers
03. Court Of The Matriarch
04. Mleccha
05. Adræden
06. Sì-XIV
07. Weighing Of The Heart
08. Omega Severer
09. Satuya
DVNE - Live at Hellfest 2023 (Full Show)
https://www.youtube.com/watch?v=aml2Ulab9Q0
