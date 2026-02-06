DVNE präsentiert komplette Live-Show

Die Metal-Blade-Records-Schützlinge DVNE präsentieren, via dem Label, ihre vollständige Show des Hellfest 2023. Zu finden ist der Clip auf den Kanälen von Metal Blade, sowie DVNE.



Das Album "Live at Hellfest" ist seit dem 04.02.2025 in den Plattenläden.







"Live at Hellfest" Trackliste:





01. Intro

02. Towers

03. Court Of The Matriarch

04. Mleccha

05. Adræden

06. Sì-XIV

07. Weighing Of The Heart

08. Omega Severer

09. Satuya



DVNE - Live at Hellfest 2023 (Full Show)







https://www.youtube.com/watch?v=aml2Ulab9Q0

Quelle: Metal Blade Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: dvne live at hellfest