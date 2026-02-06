INDUCTION: neus Video gemeinsam mit Clémentine Delauney

Zur heutigen Veröffentlichung ihres Albums "Love Kills!" präsentiert INDUCTION einen neuen Videoclip zum Song 'Strangers To Love', der mit einem ganz besonderen Gastauftritt aufwartet: Clémentine Delauney von VISIONS OF ATLANTIS verleiht dem Track ihre unverwechselbare Stimme.



Clémentine Delauney:

"Es ist mir eine Ehre, auf dem neuen Album von INDUCTION vertreten zu sein, besonders auf diesem Song 'Strangers To Love', der eine sehr nostalgische und zugleich energiegeladene Stimmung trägt. Ich habe das Gefühl, wieder in den lebendigen Achtzigern zu sein und über eine Liebe zu singen, die ebenso unmöglich ist wie eine Reise zurück in der Zeit ... Es hat mir großen Spaß gemacht, diesen Song gemeinsam mit dem großartigen Gabriele Gozzi zu interpretieren!"



INDUCTION-Gitarrist Tim Kanoa Hansen über die Zusammenarbeit:

"Als das Demo von 'Strangers To Love' fertig war, wusste ich sofort, dass der Song eine zweite Stimme braucht. Mit Clémentine von VISIONS OF ATLANTIS haben wir die perfekte Besetzung gefunden, um die Geschichte zum Leben zu erwecken. Clémi und Gabri ergänzen sich auf eine ganz natürliche Art. 'Strangers To Love' ist vermutlich der balladeskeste Song auf LOVE KILLS! und gleichzeitig einer meiner persönlichen Favoriten. Ich glaube, viele Menschen werden sich in diesem Stück wiederfinden, weil es den Kern menschlicher Erfahrungen einfängt und perfekt zur Botschaft des Albums passt: Love Kills, but it's never gonna die."



Strangers To Love, feat. Clémentine Delauney (VISION OF ATLANTIS)







https://www.youtube.com/watch?v=LSGC0ksIQOs

Quelle: Mona Miluski, RPM Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: induction love kills strangers to love feat clementine delauney