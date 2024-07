Konzertdebüt für KINGS WINTER im September

"The Other Side Of Fear", das aktuelle Album von KINGS WINTER hat in unserer Redaktion richtig gut eingeschlagen. Björn hat die volle Punktzahl vergeben und auch in der Gruppentherapie konnte der Silberling überzeugen. Kaum zu glauben, dass die Band noch nie vor Publikum gespielt hat. Dies wird sich nun ändern. Am 20. September gibt KINGS WINTER das Konzertdebüt im Jugenzentrum Bauhaus Troisdorf. Gemeinsam mit GEFRIERBRAND (Black Forest Metal - Pforzheim) und DUSTHEAD (Broove Rock - Köln) wird die Heavy-Metal-Band aus Königswinter vor hoffentlich ausverkauftem Haus ordentlich rocken. Tickets bekommt Ihr für nen schmalen Euro direkt bei der Band. Also, Tickets bestellen, Kutte an und ordentlich in den Herbst rocken!



Quelle: KINGS WINTER Redakteur: Andre Schnittker Tags: kings winter gefrierbrand dusthead heavy metal konzert troisdorf