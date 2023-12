Kommt mit FIDDLER'S GREEN in eine gute alte Irische Bar!

Das neue Studioalbum "The Green Machine" von FIDDLER'S GREEN erscheint am 29. Dezember 2023. Mit 'A Good Old Irish Bar' erhebt die Band ihr Glas, um gemeinsam mit euch auf die gute alte Zeit anzustoßen.



"Eine Epoche der Gemütlichkeit und der ausgelassenen Feierei, die das fränkische Sextett mit seinen bilderstarken Geschichten und seinem kraftvollen Speedfolk-Sound immer wieder zu neuem Leben erweckt. Und wenn im Leben manches auf den ersten Blick auch extrem wichtig erscheinen mag – am Ende ist die beste Entscheidung ein Drink in 'A Good Old Irish Bar'. "



Na denn, Prost!!



Auf Tour gehen die Franken nächstes Jahr auch, um in ganz Deutschland fröhliche Stimmung zu verbreiten.



FIDDLER'S GREEN - "THE GREEN MACHINE"-Tour 2024:



11.04. WIESBADEN • Schlachthof*

12.04. KÖLN • Carlswerk Victoria*

13.04. ERFURT • HsD*

19.04. MÜNSTER • Skaters Palace*

20.04. BREMEN • Schlachthof*

26.04. NÜRNBERG • Löwensaal*

27.04. STUTTGART • LKA Longhorn*

03.05. MÜNCHEN • Backstage Werk*

04.05. KAISERSLAUTERN • Kammgarn*

09.05. HAMBURG • Markthalle*

10.05. LEIPZIG • Anker

11.05. DRESDEN • Tante Ju

17.05. BERLIN • SO36*

18.05. BRAUNSCHWEIG • Westand*



* Special Guest: THE FEELGOOD MCLOUDS



A Good Old Irish Bar







https://www.youtube.com/watch?v=ozdowUh9WTg

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: fiddlers green the green machine a good old irish bar tourdaten 2024