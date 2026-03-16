KORN bestätigt mehrere Konzerttermine in Deutschland

Jonathan Davis und seine Mannen geben sich die Ehre und werden dieses Jahr mehrere Arenakonzerte in Deutschland spielen.

Mit im Gepäck sind ARCHITECTS, YOUTH CODE sowie PIXEL GRIP.



Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.





18.10.2026 Stuttgart| Schleyer-Halle

19.10.2026 München| Olympiahalle

21.10.2026 Köln| LANXESS arena

11.11.2026 Hamburg| Barclays Arena

13.11.2026 Hannover| ZAG Arena

14.11.2026 Berlin| Uber Arena

Quelle: KORN Homepage Redakteur: Norman Wernicke Tags: korn tour