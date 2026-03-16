KORN bestätigt mehrere Konzerttermine in Deutschland
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16.03.2026 | 12:59
Jonathan Davis und seine Mannen geben sich die Ehre und werden dieses Jahr mehrere Arenakonzerte in Deutschland spielen.
Jonathan Davis und seine Mannen geben sich die Ehre und werden dieses Jahr mehrere Arenakonzerte in Deutschland spielen.
Mit im Gepäck sind ARCHITECTS, YOUTH CODE sowie PIXEL GRIP.
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
18.10.2026 Stuttgart| Schleyer-Halle
19.10.2026 München| Olympiahalle
21.10.2026 Köln| LANXESS arena
11.11.2026 Hamburg| Barclays Arena
13.11.2026 Hannover| ZAG Arena
14.11.2026 Berlin| Uber Arena
- Quelle:
- KORN Homepage
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- korn tour
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