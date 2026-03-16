KERRIGAN bei den Drachen
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16.03.2026 | 13:10
Die Schwermetaller KERRIGAN sind nun im Dragon Production Roster. So wie die Booking Agentur via Social Media mitgeteilt hat, werden die Freiburger jetzt Teil der Drachenfamilie.
Die Schwermetaller KERRIGAN sind nun im Dragon Production Roster. So wie die Booking Agentur via Social Media mitgeteilt hat, werden die Freiburger jetzt Teil der Drachenfamilie.
Das neue Album "Wayfarer" erscheint am 27.03.2026.
- Quelle:
- Dragon Productions
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- kerrigan
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