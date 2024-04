KISSIN' DYNAMITE und das Monster

Am 5. Juli 2024 erscheint via Napalm Records das neue Studioalbum "Back With A Bang" von KISSIN' DYNAMITE. Mit dem neuen Video zu 'My Monster' gibt es die nächate Auskopplung.



KISSIN DYNAMITE über 'My Monster':

"In unserer neuen Single 'My Monster' geht es um das Monster in uns, das jeder Mensch kennt. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. Schaut euch das cineastische Video an, das im Jahr 1927 spielt!"



