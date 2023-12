KINGS WINTER: Die Tyrannen werden fallen...

Am 28. Januar 2024 veröffentlicht KINGS WINTER mit "The Other Side Of Fear" ein neues Album. Mit 'When Tyrants Fall' gibt es jetzt die nächste Auskopplung daraus.



Die Band sagt dazu:

"Geschrieben in den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine, reflektiert dieser Track nicht nur über die Schrecken des Krieges und die unschuldigen Leben, die durch Raketen, Bomben und Schusswaffen getötet werden, sondern will auch einen Hoffnungsschimmer vermitteln, dass, wenn wir mit unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt zusammenstehen, selbst die grausamsten Tyrannen schließlich fallen werden."



When Tyrants Fall







https://www.youtube.com/watch?v=ewj-NOEyhdc



Quelle: Band / Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kings winter the other side of fear when tyrants fall