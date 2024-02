KERRY KING mit neuem Song

Der ehemalige SLAYER-Gitarrist Kerry King hat heute mit seinem gleichnamigen Solo-Projekt den ersten Song seines Debütalbums "From Hell I Rise" veröffentlicht. Erscheinen wird die Scheibe am 17. Mai über Reigning Phoenix Music. Neben King und Bostaph, die auch schon bei SLAYER aktiv waren, wird das Lineup von Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Phil Demmel (Ex-MACHINE HEAD) und Kyle Sanders (HELLYEAH) komplettiert.

'Idle Hands' kann man hier hören:

Die Tracklist von "From Hell I Rise":

1. Diablo

2. Where I Reign

3. Residue

4. Idle Hands

5. Trophies Of The Tyrant

6. Crucifixation

7. Tension

8. Everything I Hate About You

9. Toxic

10. Two Fists

11. Rage

12. Shrapnel

13. From Hell I Rise