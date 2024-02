Die WARKINGS und der Ritus

Heute veröffentlichen die mächtigen Recken der WARKINGS ein neues Lyrik-Video. 'The Rite' stammt vom letzten Album "Morgana".



Am 1.3.24 startet die "For King And Crown Tour"-2024. Hier noch einmal die deutschen Tourdaten:



07.03.24 DE – Stuttgart / Im Wizemann

21.03.24 DE - Essen / Turock

22.03.24 DE – Hamburg / Knust

23.03.24 DE – Berlin / Lido

04.04.24 DE – Saarbrücken / Garage

06.04.24 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

14.04.24 DE – Nürnberg / Hirsch

18.04.24 DE – München / Backstage

19.04.24 DE – Leipzig / Hellraiser

26.04.24 DE – Essen / Turock



