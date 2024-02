DYMYTRY möchte nämlich das neue Album "Five Angry Men" vorstellen. Es wird ihre erste Headliner-Tour in Deutschland und der Schweiz werden.



Am 26. Januar 2024 gab es im Frankfurter "Nachtleben" ja schon die Release-Show, jetzt geht es weiter auf der Tour.



01.03.24 DE – Essen / Don't Panic

02.03.24 DE – Dresden / Beatpol

08.03.24 CH – Pratteln / Z7

09.03.24 DE – München / Backstage Club

15.03.24 DE – Leipzig / Hellraiser (Club)

16.03.24 DE - Berlin / Hole44

22.03.24 DE – Saarbrücken / Garage (Club)

23.03.24 DE – Hamburg / Bahnhof Pauli

