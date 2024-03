KATLA unterschreibt bei Napalm Records

Die dänische Doom-Metal-Stoner-Kombo KATLA zieht frisch in den Katalog von Napalm Records ein. Nach diversen EP Veröffentlichungen, wäre mit einem so großen Partner an der Seite sicherlich auch ein Debütalbum in Zukunft möglich.

Die Band dazu:

"Napalm Records ist eine Legende und ein verdammt cooles Plattenlabel. Der Beitritt sowohl zur Booking- als auch zur Plattenlabel-Seite von Napalm wird für uns eine wilde Fahrt mit Vollgas sein. Wir sind aufgeregt gemeinsames auf die Beine zu stellen und loszulegen. Bereitet euch auf heftige Musik und Killershows vor! All hail love and satan."