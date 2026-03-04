KATE'S ACID: Video zum Song 'Valkyrie' veröffentlicht

Die Band KATE'S ACID hat am 02.03.2026 ein Video zum Song 'Valkyrie' veröffentlicht. Er ist auf dem Album "Hellbender" zu finden, welches am 20.03.2026 via High Roller Records erscheinen wird. Es ist das erste Album in neuer Besetzung.



1980 wurde die Formation in Brügge gegründet. Unter dem Namen ACID, wurden die Alben "Acid" (1983), "Maniac" (ebenfalls 1983) und "Engine Beast" (1985) herausgebracht. Die Band löste sich Mitte der Achtziger Jahre auf.



2019 beschloss Kate de Lombaert, die Band wiederzubeleben und tat sich schließlich mit Mathieu Trobec (Bass), Gilles Reuse (Gitarre), Andreas Stieglitz (Gitarre) und Bastiaan Andriessen (Schlagzeug) unter dem Namen KATES ACID zusammen. Sie traten 2021 und 2023 beim Keep It True Festival auf, wo auch ein Live-Album aufgenommen wurde. Ein Jahr später erschien "Blowing Your Ears Off" bei High Roller Records.



Nun besteht die neue Bandbesetzung aus Gitarrist Geert Annys, Schlagzeuger Ash und Camilo (THUNDER SCREAMER) Ortega aus Kolumbien, der bei der Band AXE STEELER aktiv ist, und den Großteil der Bassparts beigesteuert hat. Den Gesang übernimmt natürlich Kate.

Die Aufnahmen fanden in Belgien und Kolumbien statt, der Mix in Deutschland (Berlin) im Studio von Jacky Lehmann.



Die Tracklist liest sich so:

1. Hellbender

2. Taking Back My Wings

3. The Lightning Conductor

4. Riding Out

5. Do Not Burn The Witch

6. Valkyrie

7. Buccaneers

8. Stormchaser

9. Air Raid

https://www.youtube.com/watch?v=Rg-aIEwUhCY