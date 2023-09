KATAKLYSM: Tourankündigung für 2024

Im Frühjahr 2024 wird KATAKLYSM auf die "Europe vs. Goliath-Tour" gehen, um ihr neuestes Album "Goliath", das am 11. August 2023 über Nuclear Blast erschienen ist, unter die Leute zu bringen.



Mit auf Tour sind die Italiener FLESHGOD APOCALPYSE und die deutsche Slam-Death-Metal-Group STILLBIRTH.



"Europe vs. Goliath-Tour 2024":



15.02.24 SI - Ljubljna – Kino Siska

16.02.24 AT - Vienna - Arena

17.02.24 DE - Geiselwind - MusicHall

18.02.24 CZ - Zlin - Masters of Rock Cafe

19.02.24 HU - Budapest – Barba Negra

21.02.24 DE - Frankfurt - Batschkapp

22.02.24 DE - Bochum - Zeche

23.02.24 DE - Hamburg - Kronensaal

24.02.24 NL - Harleem - Patronaat

25.02.24 BE - Antwerp - Zappa

27.02.24 DE - Berlin - Orwo Haus

28.02.24 DE - Stuttgart - Im Wizemann

29.02.24 DE - Hannover - Musikzentrum

01.03.24 DE - Leipzig - Hellraiser

02.03.24 CH - Pratteln - Z 7

