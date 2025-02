KARDASHEV kündigt neues Album an

Die Deathgaze Pioniere KARDASHEV, aus Arizona, kündigen ihr drittes Studioalbum "Alunea", für den 25.04.2025 an. Die Scheibe knüpft an die Geschichte von "The Almanac" (2017) an und wird progressiver ausfallen, als die bisherigen Veröffentlichungen. Der neue Langspieler wird via Nuclear Blade Records herausgebracht.

Mark Garett zu "Alunea":

"Alunea erzählt die Geschichte des Hauptcharakters aus The Almanac, der auf ein Wesen trifft, das in dem Song 'Continuum' von Excipio erschaffen wurde. Ihre Begegnung ist eine philosophische Untersuchung der Frage, wo sich Verantwortung und Pflicht überschneiden. Wir versuchen nicht, diese Fragen zu beantworten, aber wir gehen ihnen in diesem Album auf den Grund."

"Alunea"

01. A Precipice. A Door.

02. Reunion

03. Seed of the Night

04. Speak Silence

05. Truth to Form

06. Edge of Forever

07. We Could Fold the Stars

08. Below Sun & Soil