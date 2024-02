KAMELOT: Konzerte in Europa

Die Modern-Symphonic-Metaller von KAMELOT kommen diesen Herbst nach Europa. Unter dem Motto "Awaken The World Tour 2024" kündigen die Mannen um Thomas Youngblood und Sänger Tommy Karevik vier Konzerte in Deutschland und weitere Shows in Europa an. Begleitet werden die Amerikaner dabei von AD INFINITUM, BLACKBRIAR und FROZEN CROWN.

Hier sind die veröffentlichten Daten:

12.10. - NL - Utrecht, Tivoli

13.10. - D - München, Backstage

15.10. - D - Berlin, Kesselhaus

17.10. - SK - Bratislava, Majestic

18.10. - CZ - Zlin, Rock Café

19.10. - SI - Ljubljana, Kino Siska

20.10. - IT - Mailand, Live Club

22.10. - ES - Bilbao, Santana 27

23.10. - ES - Madrid, La Riviera

25.10. - F - Lyon, La Royenne

26.10. - CH - Pratteln, Z7

27.10. - D - Oberhausen, Turbinenhalle

29.10. - D - Hamburg, Markthalle

30.10. - B - Antwerpen, Trix