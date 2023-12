J.B.O. rockt die freie Welt

Mit dem NEIL YOUNG Cover 'Rockin' In The Free World', aufgenommen beim diesjährigen Wacken-Open-Air, bringt J.B.O. noch ein wenig Sommerflair zurück. Okay, eher Erinnerungen an Matsch und Regen... und mit diesem Song auch ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt und für Frieden.



Rockin' In The Free World (Neil Young Cover) // Live @Wacken Open Air 2023







https://www.youtube.com/watch?v=OD3O_lbYc_A



Quelle: AFM Records / Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: jbo rockin in the free world neil young cover live wacken open air 2023