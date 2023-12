Vom neuen Live-Album "Live in Helsinki St. John's Church", das seit dem 17. November 2023 erhältlich ist, gibt es mit 'Bittersweet' eine weitere Auskopplung.



Das Stück, das vom Album "Apocalyptica" stammt, ist einfach zeitlos und in dieser Umgebung besonders schön anzuhören. Die gesungene Version gab es übrigens mit VILLE VALO und Lauri Ylönen (THE RASMUS).



Apocalyptica - Bittersweet (Live in Helsinki - St. John’s Church)







https://www.youtube.com/watch?v=cOWKBzSERM8

