JUDAS PRIEST: Neues Album!

Nach einer stürmischen Headliner-Show beim PowerTrip Festival in Kalifornien kündigte JUDAS PRIEST am Wochenende auf der Bühne ein brandneues Studioalbum mit dem Titel "Invincible Shield" an, das am 8. März 2024 über Columbia Records erscheinen wird.

Die erste Singleauskopplung 'Panic Attack' wird am Freitag, den 13. Oktober veröffentlicht.

Judas Priest wird 2024 zudem auf Welttournee gehen. Die Tour beginnt am 11. März in Glasgow und führt die Band auch für drei Termine nach Deutschland:



24.03.2024 Frankfurt (Festhalle)

25.03.2024 München (Olympiahalle)

27.03.2024 Dortmund (Westfalenhalle)