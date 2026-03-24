Im vergangenen Jahr hatte die "Lux Aeterna Kirchen-Tour "von JOACHIM WITT einen großen Erfolg. Die Tour war nahezu ausverkauft und die Besucher waren von diesem intensiven Erlebnis begeistert.



Die besondere Atmosphäre sakraler Räume, das Wechselspiel aus Stille und Klanggewalt sowie Witts charismatische Bühnenpräsenz schufen Abende, die weit über klassische Konzerte hinausgingen  es waren musikalische Andachten zwischen Dunkelheit und Licht, Vergänglichkeit und Ewigkeit. Seine Klassiker aus vier Jahrzehnten wurden durch ihn selbst neu interpretiert und mit einer abgestimmten Lichtinszenierung untermalt.



Nun hat der Sänger neue Termine für 2026 bestätigt. Der Kartenvorverkauf startet am 26.03.2026 um 16:00 Uhr. Exklusive Originaltickets sind im Eisland-Shop erhältlich. Reguläre Karten gibt es dann bei Eventim und den regulären Vorverkaufsstellen.



Das sind die Termine:

07.11.26 Dresden | Lukaskirche

20.11.26 Hamburg | Kulturkirche Altona

21.11.26 Berlin | Passionskirche

27.11.26 Magdeburg | Johanniskirche

05.12.26 Stralsund | Kulturkirche St. Jakobi

11.12.26 Leipzig | Philippuskirche

12.12.26 Bochum | Christuskirche

Quelle: Hardbeat Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: joachim witt lux aeterna kirchentour 2026 tour 2026 kirchentour 2026 eisland shop vorverkauf