IN VAIN auf dem Dark Troll 2025

Die 2003 gegründeten Progressiven Death/Black-Metaller IN VAIN sind für das "Dark Troll" -Festival 2025 bestätigt. Mit dem 2024 veröffentlichten Langspieler "Solemn" im Gepäck ist es einer der seltenen Auftritte der Band in Deutschland.

Das Festival findet vom 29.-31.05.2025 auf der Burgruine Schweinsburg (Bornstedt) statt. Tickets gibt es auf der Hompage des Festivals.

In Vain - Shadows Flap Their Black Wings (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=msuO_KuHwVY