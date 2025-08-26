IN EXTREMO meldet Sold Out

IN EXTREMO wird dreißig Jahre alt. Die Mittelalterrockband ist kein Kind von Traurigkeit, daher wird das Jubiläum entsprechend gefeiert. Ganze drei Tage lang, und zwar vom 04. bis 06.09.2025, steigt die Party auf der Loreley Freilichtbühne in St. Goarshausen. Das Ganze wird unter dem Banner 30 Jahre IN EXTREMO- Das Jubiläumsfestival veranstaltet.

Jetzt steht es fest, die Drei-Tage-Tickets sind ausverkauft. Es sind jedoch noch hier Tagestickets für alle 3 Tage verfügbar.



Als Bands sind neben den Jubilaren noch FEUERSCHWANZ, EISBRECHER, VERSENGOLD, FAUN, SCHANDMAUL, ASP, CLAWFINGER, WIND ROSE und viele weitere Acts am Start. IN EXTREMO wird übrigens an allen drei Tagen als Headliner die jeweiligen Abende beschließen.

