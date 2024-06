IN EXTREMO auf

Auch in diesem Jahr werden die Spielleute von IN EXTEMO wieder durch die mittelalterlichen Burgen und Schlösser des Landes ziehen. Auf insgesamt zehn Burgen und Schlössern wird IN EXTREMO es wieder ordentlich krachen lassen!



BURGENTOUR 2024:



13.06.24 Coburg - Kulturfabrik Cortendorf mit DOMINUM

15.06.24 Satzvey - Burg Satzvey mit FIDDLER'S GREEN und AD INFINITUM

13.07.24 Bergen auf Rügen - Waldbühne mit MANNTRA

19.07.24 Görlitz - Landskronenbrauerei mit RAUHBEIN

20.07.24 Magdeburg - Festung Mark mit RAUHBEIN

26.07.24 Singen - Festung Hohentwiel mit MANNTRA

27.07.24 Creuzburg - Burg Creuzburg mit BLASKE

16.08.24 Illingen – Burgplatz mit VERSENGOLD und PROJEKT JU

29.08.24 Hanau - Amphitheater mit ANTITYPE

30.08.24 Klaffenbach - Wasserschloss mit ANTITYPE *ausverkauft*

07.09.24 Koblenz - Festung Ehrenbreitstein mit FIDDLER'S GREEN

