INDUCTION mit brandneuem Video!

Heute gibt es mit 'A Call Beyond' ein brandneues Video von INDUCTION auf die Ohren.



Gitarrist Tim Kanoa Hansen erklärt: "In gewisser Weise ist dieser Song die thematische Fortsetzung unseres Fan-Lieblingstitels 'Scorched'. Das Chaos bricht auf der Erde aus, oben ist unten, richtig ist falsch, hell ist dunkel. Ätherische Stimmen rufen dazu auf, ihnen zu folgen und zu kämpfen und sie in eine neue, bessere Welt zu führen. Es ist ein Aufruf, aufzustehen und das potenzielle Paradies zu erkennen, in dem wir leben, den Fortschritt zu begrüßen und den Tyrannen zu widerstehen, die die Kontrolle über die Massen haben."



https://www.youtube.com/watch?v=PbMEpe-P5Fk





