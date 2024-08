IMMUNITY mit neuem Song

Mit 'Of War And Peace' stellen die Jungs von IMMUNITY einen neuen Song vor, den sie zusamme mit PARALLYX fabriziert haben.

Die dazugehörige Scheibe "Dark Side Of The Earth" ist ab dem 01. November erhältlich und hat folgende Songs im Gepäck:

01. Cold Case

02. Paic Room

03. We Are All Mad Here

04. Unhinged

05. Ghosts

06. A Tale

07. Of War And Peace

08. Vultures

09. The Fire Inside

10. Addicted To The Pain