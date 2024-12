Heavy Metal Fans Festival - die siebte Runde beginnt

Alles startete mit einer Fangruppe in den sozialen Medien, die sich zum Vorsatz gemacht hat, den Underground in jeglicher Form aufleben zu lassen. Inzwischen ist das "Heavy Metal Fans Festival" eine etablierte Größe und geht im Jahr 2025 bereits in die siebte Runde.

Am 26. und 27. September 2025 werden in Hagen-Hohenlimburg einige der am besten gehüteten Schätze der internationalen Szene ihr Stelldichein geben und mit einer illustren Schar langjähriger Anhänger eine fette Party feiern.



Das zweitägige Event ist nun auch buchbar, soll heißen die Tickets gibt es genau jetzt. Interessierte und Freunde des variantenreichen Edelstahls können hier ihr Ticket buchen: Docgator.







Auf geht's!

Quelle: Rix Oliver Redakteur: Björn Backes Tags: spacechaser comaniac ras dawn iron flame ignition biwo selfdevoured